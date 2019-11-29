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Bursa'da çifte gökkuşağı şöleni

6 saat önce

Bursa'da kısa süreli yağışın ardından açan güneş ile birlikte ortaya çıkan 2 gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı.

Bursa'da çifte gökkuşağı şöleni, System.String[]

Bursa'da kısa süreli yağışın ardından açan güneş ile birlikte ortaya çıkan 2 gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesinde öğleden sonra başlayan kısa süreli yağış, bir süre sonra kendini güneşe bıraktı.

Güneş ile birlikte ortaya çıkan çifte gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu. Biri diğerinden daha az belirgin olan gökkuşakları, görenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika sonra ise 2 gökkuşağı gözlerden kayboldu.

(Zafer Peker/İHA)

Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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