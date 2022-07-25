Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı

25.07.2022 10:09
Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangın söndürülmesine destek oldu.

Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kısa zamanda söndürülürken çiftlikteki hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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