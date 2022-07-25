Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı - Son Dakika

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