Bursa'da çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu - Son Dakika
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Bursa'da çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu

14.04.2022 16:38
Bursa'da çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Karacabey- Balıkesir kara yolunda bir firmaya ait çiftlikteki kümeslerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, binlerce tavuğun bulunduğu kümesi sardı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden itfaiye personeli ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucu alevleri diğer kümeslere sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kümesteki tavuklardan 4 bine yakınının telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu - Son Dakika
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