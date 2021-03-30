Bursa'da çiftlikteki yangında 2 bin tavuk telef oldu - Son Dakika

Bursa'da çiftlikteki yangında 2 bin tavuk telef oldu

30.03.2021 23:59
Bursa'da çiftlikteki yangında 2 bin tavuk telef oldu, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Yenişehir- İznik Karayolunun 10. Köprüler Boğazı mevkiisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın kümeslerin bulunduğu bölgeye sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 bin tavuğun telef olduğu öğrenildi.

Yenişehir, Yangın, Bursa, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da çiftlikteki yangında 2 bin tavuk telef oldu - Son Dakika


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