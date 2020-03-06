Bursa'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bursa'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Gemlik Şükrü Şenol Ortaokulundaki bazı 8'inci sınıf öğrencileri, futbol maçı yaptıktan sonra okul dışından satın aldıkları çiğ köfteyi yedi ve bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden okul idaresi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öğrencilerin çiğ köfteyi satın aldıklarını beyan ettikleri iş yerinden incelenmek üzere numune alındı.

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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