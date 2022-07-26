İlçedeki TOKİ 2. Etap F5 A Blok'un 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da çıkan ev yangını söndürüldü - Son Dakika

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