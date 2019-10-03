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Bursa'da çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı

1 saat önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 40 kişilik ekip ile 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bursa'da çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı, System.String[]

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 40 kişilik ekip ile 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.


Bursa'nın Gürsu ilçesi Kazıklı mevkisindeki ormanlık alanda saat 19.00 sıralarında yangın başladı. Ormanlık alandaki alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 4 tanker ve 40 kişilik ekip, yangına müdahale etti. Kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, 4 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede yerleşim alanı bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin, soğutma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Öte yandan, yangının zarar tespit çalışmalarının yarın yapılacağı belirtildi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Gürsu, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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