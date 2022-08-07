Yangında 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç, 2 helikopter ve 120 personel görev aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da orman yangını - Son Dakika

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