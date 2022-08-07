Bursa'da orman yangını - Son Dakika
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Bursa'da orman yangını

07.08.2022 16:17
Bursa'da orman yangını

Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Orhaneli ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 dakika içinde müdahale edildi.

Yangında 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç, 2 helikopter ve 120 personel görev aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da orman yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da orman yangını - Son Dakika
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