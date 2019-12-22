Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkisindeki dere yatağı civarında çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 12 söndürme aracıyla müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dönüm çamlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.