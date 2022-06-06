Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Doğancı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 dozer ve 2 su tankeri ile 60 personel sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ekiplerin hızlıca alevlere müdahale ettiğini söyledi.
Helikopterinin de çalışmalara destek verdiğini anlatan Canbolat, "Yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları sürdürülüyor. " ifadesini kullandı.
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