Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

26.07.2022 16:27
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Hamamlıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 5 arazöz, 4 teknik eleman ve 25 yangın işçisiyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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