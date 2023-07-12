Bursa'da Çıkan Orman Yangınında Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Çıkan Orman Yangınında Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

12.07.2023 12:19

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinde 'Canım istediği için ormanı yaktım' dedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Şüpheli, 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan, jandarmadaki ifadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" diyen Ali Ö. (35), adliyeye sevk edildi.

Gündoğdu Mahallesi yakınlarında, dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de destek verdiği yangın, 3 saatlik müdahale ile söndürüldü.Çalışma başlatan jandarma, şüpheli olarak daha önce aynı mahallede evini yakan Ali Ö.'yü gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Ali Ö., ifadesinde, "Sıkıldım, canım istediği için ormanı yaktım" dedi. Ali Ö., 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Osmangazi, Gündoğdu, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Çıkan Orman Yangınında Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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