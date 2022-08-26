Bursa'da samanlık yangını garaja sıçradı: Traktör ve su motoru alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da samanlık yangını garaja sıçradı: Traktör ve su motoru alev alev yandı

26.08.2022 14:17
Bursa'da samanlık yangını garaja sıçradı: Traktör ve su motoru alev alev yandı

Bursa'da çıkan samanlık yangını korkuya neden oldu.

Bursa'da çıkan samanlık yangını korkuya neden oldu. Yangında samanlık ve ardiye küle döndü.

Olay, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, samanlığın bitişinde bulunan ardiyeye sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlıkta bulunan traktör, römork, su motoru ve muhtelif tarım aletleri tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da samanlık yangını garaja sıçradı: Traktör ve su motoru alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da samanlık yangını garaja sıçradı: Traktör ve su motoru alev alev yandı - Son Dakika
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