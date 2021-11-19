Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Ağır yaralanan Osman T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman T. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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