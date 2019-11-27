Son Dakika Haberleri: Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü
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Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü

6 saat önce

Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndüBURSA'nın İznik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 3 kişinin yaşadığı ev küle döndüOlay, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Küme evleri olarak adlandırılan bölgede meydana geldi.

Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü

BURSA'nın İznik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü

Olay, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Küme evleri olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Mehmet Solmaz'a ait tek katlı evin hemen yan tarafında bulunan odunlukta elektrik kontağının tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı yan taraftaki eve sıçradı. Alevler bir anda evi sararken yangını gören komşular evde yaşayan aileyi uyandırarak olası bir facianın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 vatandaş sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü

İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:24 Kaynak: DHA
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