Bursa'da çıkan yangında bir evin ardiyesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir evin ardiyesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Sarıağıl Mahallesi'nde bulunan Ekrem Çakır'a ait içinde kışlık erzak bulunan ardiyede akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından yandaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Tamamen yanan ardiye kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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