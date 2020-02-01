Bursa'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Bursa'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tek katlı bir ev ve ahrı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tek katlı bir ev ve ahrı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Gedikpınar Mahallesi'nde Önder Kap'a ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Aile kendisini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm evi sardı, yandaki ahıra da sıçradı. Ahırdaki hayvanlar, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:44 Kaynak: DHA
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