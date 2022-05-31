Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü

31.05.2022 09:20
Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir traktör küle döndü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir traktör küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Orhaneli ilçesinde bulunan Sırıl köyünde meydana geldi. Bir müstakil evde başlayan yangın kısa sürede büyüyüp bitişikte bulunan bir başka eve sıçradı. Evlerin alev topuna döndüğü yangında bahçede park halinde bulunan bir traktör de yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü
Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü
Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü
Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Orhaneli, Traktör, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:05:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement