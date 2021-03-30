Son dakika haberleri! Çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orhangazi, Gemlik ve İznik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bidondaki benzinin birden alev alıp yangına yol açmasının ardından Yüksel M, evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Bayırköy Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Yüksel M. (30), iddiaya göre, ısınmak için odun sobasını benzinle tutuşturmak istedi.

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