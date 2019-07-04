Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Bursalı esnafın cezve kullanmadan yaptığı kahve, yok satıyor

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti