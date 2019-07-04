Son Dakika Haberleri: Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

30 dakika önce

Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldiBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tek katlı müstakil evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tek katlı müstakil evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Orta Mahalle'de dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tek katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını civardaki evlere sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa, İtfaiye, Bursa, Güncel
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