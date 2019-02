Bursa'da Çin'in Doğu Türkistan'daki Politikaları Protesto Edildi

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar Bursa'da protesto edildi.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar Bursa'da protesto edildi. Doğu Türkistan bayraklarını taşıyan grup, 'Zulme karşı duaya kalk' sloganı ile Uygur Türklerine destek verdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da uyguladığı baskıcı politika Bursa'da protesto edildi. Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından Zulme karşı duaya kalk sloganı ile toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla slogan atıp, Çin yönetimine tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistanlı Abdulhamit Emin, Doğu Türkistan'daki kamplarda 5 milyon kişinin tutuklu bulunduğunu söyledi. Oradaki insanların dinlerini hiç bir şekilde yaşayamadığını belirten Emin, Oradaki kardeşlerimiz ne cuma namazı kılabiliyorlar, ne Ramazan'da oruç tutabiliyorlar. ifadelerini kullandı.



İSLAM DÜNYASINDAN SES BEKLİYORUZ



Baskılardan dolayı insanların özgürlüklerinden mahrum olduklarını ifade eden Abdülhamit Emin, Maalesef Müslüman bildiğimiz, İslam dünyasının bir parçası olan o topraklar, Çin tarafından yutulmaya çalışılıyor. Biz İslam dünyasından bir ses bekliyoruz. Hazreti Ali'nin dediği gibi 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız, onu duyurun' diyor. Biz de buna uyarak o zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizin çıktığı kadar duyurmaya çalışıyoruz. Biz herkesten ses, dua bekliyoruz. diye konuştu.



ÇİN MÜSLÜMAN-TÜRK KİMLİĞİNİ YOK ETMEYİ AMAÇLAMAKTADIR



İnsan ve Medeniyet Hareketi adına konuşan Murat Aydın, Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altında yaşayan bir İslam toprağı olduğunu belirtti. İşgalle birlikte başlayan zulüm ve işkencelerin sürekli boyut kazandığını belirten Aydın, Doğu Türkistan, tıpkı Filistin gibi, Arakan gibi, Keşmir gibi hiçbir zaman zulmün eksik olmadığı bir coğrafyadır. Zaman zaman işkencenin şekli değişmekte, fakat mahiyeti ve hedefi değişmemektedir. Çin işgalin başından bu yana Müslüman-Türk kimliğini yok etmeyi amaçlamaktadır. İslam'ın asil mensupları olan Uygur Türkleri inançlarına, kültürlerine, kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara ve soykırımlara maruz kalmışlardır. Çin Doğu Türkistanlı Müslüman Uygurlara iki seçenek sunmaktadır; 'Ya asilime olur ve bir Çinli gibi yaşarsınız, ya da ölürsünüz.' 70 yıldır Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında var olma mücadelesi veren Uygur Türkü kardeşlerimiz soykırım tehlikesi yaşamaktadırlar. dedi.



CEZAEVLERİNDE 5 MİLYON MÜSLÜMAN BULUNUYOR



Çin yönetiminin dine ait her şeye yasaklama getirdiğini belirten Murat Aydın, Her geçen gün yeni yasaklamalar getiren komünist diktatörlük Doğu Türkistan'da ezan okunmasına, toplu namaz kılınmasına ve oruç tutulmasına izin vermiyor. İnanç özgürlüğünü ayaklar altına alan Çin yönetimi dine ait her şeyi yasaklamış durumda. Uygur Türkü müslümanın çocuklarına müslüman ismi vermesi yasak, müslümanların birbirine selam vermesi yasak, Kuran'ı kerim okumak yasak, Dua kitabı ve bayrak bulundurmak yasak, kadınların baş örtüsü takması yasak. Çin'in Doğu Türkistan'da getirdiği yasaklar ve uyguladığı ağır cezalar sonucu, Doğu Türkistan dünyanın en büyük açık cezaevine dönüşmüştür. Çin zindanlarında 5 milyon müslümanın bulunduğu tahmin ediliyor. Doğu Türkistan'ın üzerindeki baskılar her geçen gün artarken yaşanan zulümler daha Birleşmiş Milletler'in (BM) gündemine bile girememiştir. diye konuştu.



Uygur Türklerinin gözü ve kulağının Türkiye'de olduğunu ifade eden Aydın sözlerini şöyle sürdürdü Türkiye'li kardeşlerinden başka acılarını paylaşan ve acılarını sona erdirmek isteyen başka kimseleri yoktur. Bunun için Türkiye'nin bir an önce Çin'e baskı yaparak gerekli girişimlerde bulunmalıdır. Komünist dikta yönetiminin uyguladığı asimilasyon politikalarından vaz geçirmek için gerekli diplomatik adımlar atılmalıdır.



Açıklamalardan sonra yapılan duanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

