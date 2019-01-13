Bursa'da Cinayet

Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde, silahla yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Aslan
Caddesi'ndeki bir büfede, Ahmet Can
Yaşlı (23), kimliği belli olmayan kişi veya kişilerce tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekibi tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşlı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olaya karıştıkları öne sürülen büfe işletmecisi Ramiz S. (47) ile Kerim A'yı (43) gözaltına aldı. Ekipler, iki tabancaya da el koydu.
Yaşlı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna gönderilirken polis ekiplerinin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.