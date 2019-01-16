Son Dakika Haberleri: Bursa'da Cinayet

Bursa'da Cinayet

15 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir kişinin tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürüldü.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir kişinin tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bursa kent merkezinde oturan E.P. (17), arkadaşı Alican T'yi (28) ziyaret etmek için Mudanya'daki evine gitti.

Burada ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.P'nin mutfaktan aldığı bir bıçakla Alican T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı iddia edildi.

Olayı duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Alican T'yi Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alican T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan E.P'yi kısa süre sonra yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:07 Kaynak: AA

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