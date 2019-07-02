Son Dakika Haberleri: Bursa'da cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da cinayet

53 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kavga ettiği şüpheli tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da cinayet, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kavga ettiği şüpheli tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan E.İ. (22) ile Mustafa Türker (19), Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. cebinden çıkardığı çakıyla Türker'i başından yaralayıp kaçtı.
Ağır yaralanan Türker, vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Türker, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası harekete geçen Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir süre sonra E.İ'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:29 Kaynak: AA
Mustafa Türker, Osmangazi, kavga, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servet değerindeki köpekleri yetiştirip yurt dışına satıyor En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı 50 lira için 19 yaşındaki gencin kafasına çakı sapladı! Korkunç cinayet kamerada Madımak olaylarına tanık olan Karamollaoğlu'ndan çağrı: Karanlık eller ortaya çıkarılsın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:22:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]