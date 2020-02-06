Bursa'da cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı - Son Dakika
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Bursa'da cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı

6 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde işlenen bir cinayetle ilgili davanın duruşmasında taraflar arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

Bursa'da cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde işlenen bir cinayetle ilgili davanın duruşmasında taraflar arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Dokuz (38), maktul Sinan Özkan'ın akrabaları ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşma salonunda, savunmasını yapan Dokuz ile öldürülen Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Olay büyüyünce polis ekipleri izleyicileri salon dışına almak istedi.

Maktulün akrabaları polis ekiplerine güçlük çıkarınca ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu. İkazlara rağmen direnen grup, biber gazı kullanılarak bina dışına çıkarıldı.

Olayda, Özkan'ın yakınlarından 4 kişi gözaltına alındı.

Duruşma ise tanıkların dinlenilmesinin ardından eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi.

Olay

Sinan Özkan ile Ömer Dokuz, 12 Temmuz 2019'da Esenevler Mahallesi'ndeki bir kafeteryada karşılaşmış, daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada Dokuz tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen Özkan yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince cinayetten bir gün sonra yakalanmıştı. Olayda kullanılan silah ise bir evin kümesinde bulunmuştu.

Tutuklanan Özkan hakkında "kasten adam öldürme, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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