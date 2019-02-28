Son Dakika Haberleri: Bursa'da Cinayet Sanığına 18 Yıl Hapis Cezası

Bursa'da Cinayet Sanığına 18 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Bursa'da, trafikte "yol vermeme" meselesi yüzünden tartıştığı genci bıçakla öldüren sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da Cinayet Sanığına 18 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Bursa'da, trafikte "yol vermeme" meselesi yüzünden tartıştığı genci bıçakla öldüren sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Can Görkem Bayraktar'ı (20) öldüren tutuklu sanık Derya Yıldırım ve Bayraktar'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Hakkında "Adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Derya Yıldırım için mütalaasını veren savcı, toplanan deliller sonucunda müebbet hapis cezası talep etti.

Duruşmada son sözleri sorulan Yıldırım, cinayeti kasten işlemediğini ve eyleminin meşru müdafaa olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti Derya Yıldırım'a önce "kasten adam öldürmek"ten müebbet hapis cezası verdi, ardından suçun ağır tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek cezayı 18 yıl hapse indirdi.

Can Görkem Bayraktar ile travesti olduğu belirtilen Yıldırım arasında geçen yıl nisan ayında trafikte "yol vermeme" meselesi yüzünden tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Derya Yıldırım, Bayraktar'ı bıçakla yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Can Görkem Bayraktar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:27 Kaynak: AA

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