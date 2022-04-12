Bursa'da cinayet ve yaralama sanığına yaralama suçundan verilen ceza düşürüldü - Son Dakika
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Bursa'da cinayet ve yaralama sanığına yaralama suçundan verilen ceza düşürüldü

12.04.2022 15:10
Bursa'da cinayet ve yaralama sanığına yaralama suçundan verilen ceza düşürüldü

Bursa'da tanımadığı iki kişiyi yaralayıp birinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle müebbet ve 15 yıl hapse mahkum edilen sanığın yeniden yargılanmasında, yaralama nedeniyle verilen cezada indirime gidildi.

Bursa'da tanımadığı iki kişiyi yaralayıp birinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle müebbet ve 15 yıl hapse mahkum edilen sanığın yeniden yargılanmasında, yaralama nedeniyle verilen cezada indirime gidildi.

Yargıtayın, yaralanan kişiye yönelik eyleme verilen ceza nedeniyle bozma kararının ardından Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Emre Küçük (25), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın ailesi ve avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mütalaasını veren savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini ve zararının karşılandığını belirterek, eylemin yaralama olarak değerlendirilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Halit Karaş'ı öldürmekten müebbet hapisle cezalandırılan Küçük'e, bıçakla yaraladığı Müslüm Erdoğan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hükmettiği cezayı, takdiri indirimle 10 yıl 10 aya düşürdü.

Olay

Gemlik ilçesi Hürriyet Caddesi'nde 2019 yılının mayıs ayında Emre Küçük, sokakta karşılaştığı ve tanımadığı Halit Karaş ile Müslüm Erdoğan'ı sebepsizce bıçaklamış, Karaş hayatını kaybetmişti.

Polis tarafından gözaltına alınan Küçük, 2020 yılında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İtiraz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan verilen cezayı onamış, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise "makul oranda indirim" yapılması gerektiğine hükmetmişti.

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Emre Küçük, Mahkeme, Mahkum, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da cinayet ve yaralama sanığına yaralama suçundan verilen ceza düşürüldü - Son Dakika


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