Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu pompalı ile öldürüp intihar etti - Son Dakika

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana gelen olayda cinnet getirdiği ileri sürülen bir kişi pompalı tüfek ile evdeki eşi ve kızını öldürüp aynı tüfeği başına dayayıp intihar etti. Baba ve kızı olay yerinde can verirken ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan anne de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatan polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Olay yerine Cumhuriyet savcısının gelmesi bekleniyor.