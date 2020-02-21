Bursa'da cinsel istismar davasında 7 sanığa 213 yıl hapis kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da cinsel istismar davasında 7 sanığa 213 yıl hapis kararı - Son Dakika

Bursa'da cinsel istismar davasında 7 sanığa 213 yıl hapis kararı

6 saat önce

Bursa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 7 sanığa 35 yıl ile 13 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bursa'da cinsel istismar davasında 7 sanığa 213 yıl hapis kararı, System.String[]

Bursa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 7 sanığa 35 yıl ile 13 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Fedai I. (28), Onur K. (23), Gürkan Ş. (26), Alparslan T. (23), Rasim E. (49), Okan T. (22), Ekrem Ü. (36) ve taraf avukatları katıldı.

Savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından sanıklar Fedai I, Rasim E, Alpaslan T, Gürkan Ş. ve Onur K'ye 35 yıl, Ekrem Ü'ye ise 25 yıl hapis cezası ile tutuklanmalarına karar verdi.

Heyet, Okan T'ye ise 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine hükmetti. Kararın ardından tutuklanan 6 sanık cezaevine gönderildi.

Olay

Mağdur F.K'nin 14 yaşında olduğu 2017 yılının şubat ayında, annesi K.D. tarafından götürüldüğü Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi'nde hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine annesinin şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış, ifadesi alınan F.K, ilk olarak Ekrem Ü'nün kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğu, bu olayın ardından diğer sanıkların da kendisini tehdit ederek ve korkutarak istismarda bulunduğunu ileri sürmüştü. Olayın ardından doğum yapan F.K'nin bebeği yurda teslim edilmiş, sanıklar hakkında ise dava açılmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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