Bursa'da cip hırsızlığı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinden cip çaldıkları iddiasıyla Yenişehir ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Geçen perşembe akşamı H.K'ye ait 16 HK 419 plakalı cip, evinin önünde park halindeyken çalındı.

H.K'nin ihbarı üzerine polis ekipleri aracın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin çalıntı araçla akaryakıt aldığını ancak ödeme yapmadan aracın ruhsatını ve bir cep telefonunu akaryakıt istasyonu çalışanlarına verdiğini tespit etti.

Şüphelilerin İznik istikametine gittiğini belirleyen ekipler çalışmalarını söz konusu bölgede yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri, söz konusu aracı Yenişehir'in Kozdere mevkisinde buldu. Jandarma ekipleri, araç içindeki Y.E.G. (15), V.B. (26), A.T. (20) ve Ö.A'yı (20) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.