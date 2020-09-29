Cips paketine 1 kilo 100 gram eroin saklayan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyonda gözaltına alınan Y.O, S.E, A.K.S ve H.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekiplerce durdurulup emniyet otoparkına çekilen bir otomobilde narkotik arama köpeği 'Fırtına'nın da desteğiyle arama yapıldı. Aramada, araçtaki cips paketinin içine gizlenmiş şekilde 1 kilo 100 gram eroin bulundu.

Bursa 'da bir araçta cips paketinin içerisinde ele geçirilen 1 kilo 100 gram eroinle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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