Çiviyle lastiği patlatılan otomobilden 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiası - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobilin lastiğinin çiviyle patlatıldığı, stepneyi takmak için içindeki kişiler indiğinde ise araçta bulunan 1 milyon 600 bin liranın çalındığı öne sürüldü.

Bir inşaat firmasının sahibi Osman K. (59), Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğünde arsa satışından aldığı paraları bankaya yatırmak için arkadaşı C.P. (49) ile otomobile binerek yola çıktı.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı'nda seyir halindeyken patlayan otomobilin lastiğini değiştirmek için inen Osman K. ve C.P, bu sırada araçtaki 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, patlayan lastiğe özel yapım çivi batırıldığını ve bu otomobilin başka bir araçla takip edildiğini belirledi.

Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının incelenmesi sonucu, takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş bulundu. Bu araca 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu ele geçirildi.

Polis, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.