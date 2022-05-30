Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada

30.05.2022 12:23

Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Baykoca Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Apartmanın 5. katında ikamet eden Suriye uyruklu Nana ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ömer pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saniye saniye kamerada

Çocuğun düşme anı ve vatandaşların yardıma koşması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada
Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada
Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada
Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:31:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement