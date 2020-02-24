Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası

7 saat önce

Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunu bir alışveriş merkezinin (AVM) oyun alanına bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası, System.String[]

Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunu bir alışveriş merkezinin (AVM) oyun alanına bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal ve çocuğunu terk etme" suçlarından tutuksuz yargılanan G.N.E. katılmadı. Çocuğun babası müşteki M.E, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Hakkında 3 yıl hapis cezası istenen G.N.E'den şikayetçi olmayan M.E, duruşmadaki ifadesinde, "G.N.E. ile 2012-2015 yıllarında birlikte yaşamıştık. Bu beraberliğimizden bir çocuğum oldu. Çocuğumun alışveriş merkezinde terk edilmiş vaziyette bırakıldığını gazetelerden öğrendim." dedi.

Mahkemenin hakimi, M.E'nin şikayetçi olmaması nedeniyle "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" suçundan beraatine hükmettiği sanığı, "Çocuğu terk etme" suçundan 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. G.N.E. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da kararlaştırıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 5 Ocak 2019'da, bir AVM'nin oyun alanında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğun yakınlarını bulmak üzere çalışma başlatılmıştı. Annesi tarafından terk edildiği anlaşılan çocuk emniyete götürülmüş, annesi G.N.E. hakkında dava açılmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasını baltayla öldürdükten sonra karakola teslim olan zanlının ifadesi ortaya çıktı
Kevin N'Koudou: "Trabzonspor maçından sonra 2 gün uyumadım" FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rıdvan Dilmen'in Sörloth ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:38:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]