Bursa'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı - Son Dakika
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Bursa'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı

10.05.2022 11:35

Bursa Büyükşehir Belediyesince, İçişleri Bakanlığının talimatı ve Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşa edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince, İçişleri Bakanlığının talimatı ve Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşa edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan projeyi tamamladı.

Nilüfer ilçesinin Odunluk mahallesinde Nilüfer Çayı kenarındaki 6 bin 65 metrekare alanda, inşaat alanı 530 metrekare olan proje, tamamen eğitim amaçlı tasarlandı.

Yaklaşık 300 metre bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun yer aldığı projede, idari yönetim binası, minyatür oto deposu, 126 kişi kapasiteli kapalı tribün, geçit tüneli ve yaya üst geçidi bulunuyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, çocuklara trafik eğitimi verilecek parkı inceledi.

Hasan Ali Yücel ile Yavuz Selim ilkokulları öğrencilerini temel trafik eğitimi aldıkları salonda ziyaret eden yetkililer, daha sonra pistte uygulamalı eğitim alan çocukları izledi.

"Özel ve kamu okullarının tamamını getireceğiz"

Vali Canbolat, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, Bursa'ya güzel bir çocuk trafik eğitim parkı kazandırdıklarını belirtti.

Çocukların bilinçlendirilmesi ve trafik konusunda eğitilmesinin amaçlandığını aktaran Canbolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'nın merkezinde, çocuklarımızın ve bütün okullarımızın rahatlıkla ulaşılabileceği bir lokasyonda, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz iş birliği yapacak ve burayı birlikte işletecek. Yapacağımız programlar çerçevesinde bütün çocuklarımızı buraya getireceğiz. Özel ve kamu okullarının tamamını getireceğiz. Çocuklarımıza yaya ve sürücü olarak dikkat etmeleri gereken trafik eğitiminin bilinçlendirme faaliyetlerini burada yapacağız. Çocukken verilen eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz, çünkü onlar yarın yetişkin bireyler, toplumda ileri gelen insanlar olacak. Çocuklarımıza bu eğitimi verirsek, inşallah toplumda trafik kazaları da azalır, diğer emniyet tedbirlerine ve kurallarına uyma noktasında da vatandaşlık bilinci gelişir, diye düşünüyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise küçük gibi görünen ancak Bursa'da trafiğin geleceği bakımından büyük öneme sahip bir yatırımı kente kazandırdıklarını vurguladı.

İçişleri Bakanlığının projesine Spor Toto Teşkilatının 1,5 milyon lira destekte bulunduğunu kaydeden Aktaş, araç, ekipman, yeşil alan düzenlemeleriyle park için 4 milyon 227 bin lira harcandığını bildirdi.

Projeyi tamamlayıp İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ettiklerini belirten Aktaş, "Burada polis arkadaşlarımızın nezaretinde çocuklarımız eğitime tabi tutuluyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bir yaya, araç sürücüsü veya toplu taşıma kullanıcısı olarak kural ve kaideleri iyi bilen, gerekli hassasiyeti gösteren bireyler olsun istiyoruz. Bursa trafiğine, Bursa'nın ulaşımına yapılmış güzel bir yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı
Bursa'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı
Bursa'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı
Bursa'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı
Bursa'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı tamamlandı - Son Dakika


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