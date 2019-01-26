Son Dakika Haberleri: Bursa'da Çocuklar İçin Müzelerde Atölye Çalışması

Bursa'da Çocuklar İçin Müzelerde Atölye Çalışması

12 dakika önce

BURSA Büyükşehir Belediyesi, sömestir tatilindeki çocuklar için Merinos AKKM'de bulunan müzelerde atölye çalışması başlattı.

Bursa'da Çocuklar İçin Müzelerde Atölye Çalışması, System.String[]
BURSA Büyükşehir Belediyesi, sömestir tatilindeki çocuklar için Merinos AKKM'de bulunan müzelerde atölye çalışması başlattı. Etkinliklere katılan 8 ila 10 yaş arası çocuklar deneyler ve farklı atölye çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi; Bursa Göç Tarihi Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Vakıf Kültürü Müzesi ve Merinos Enerji Müzesi'nde çocuklar için atölye programları hazırladı. Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmada sömestir tatilindeki 8 ila 11 yaş arasındaki çocuklar, deney ve atölye çalışması yaptı. Etkinlik kapsamında Tekstil Sanayi Müzesi'nde salı günleri tablo dokuma ve iplikten kardan adam atölyesi gerçekleştirilirken, perşembe günleri Bursa'nın Göç Tarihi Müzesi'nde taş boyama, cuma günleri Enerji Müzesi'nde 'karalama robotu ve grup oyunları'  düzenleniyor. Katılımların ücretsiz olduğu etkinlikler 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:51 Kaynak: DHA

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