Bursa'da çocuklardan 23 Nisan klibi - Son Dakika

Bursa'da çocuklardan 23 Nisan klibi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde müzisyen Ender Koçer, farklı şehirlerden 9 müzisyenin enstrümanları ile katkı sağladığı ve 26 çocuğun yer aldığı 23 Nisan klibi çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki 20 yaş altı çocuklar, Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırladı. Orhangazi'de yaşayan 26 çocuğun yer aldığı, klipe İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Manisa'dan 9 müzisyenin de enstrümanları ile katkısı sağladı. Orhangazili müzisyen Ender Koçer'in organizasyonu ile hazırlanan klipte yer alan çocuklar çekimlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde yaptı. Müzisyenlerde enstrümanlarıyla eşlik ettikleri çekimleri evlerinde yaptı. 23 Nisan klipinde Barış Manço'nun arkadaşım eşek şarkısı seslendirildi. Çekimi tamamlanan videolar birleştirildi. Hazırlanan 23 Nisan kipi müzisyen Ender Koçer'in yanı sıra, çocuklar ve velileri tarafından da birçok sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı.

'EVDE KALDIK' ÇEKİMLERİNİN ALTINCISI

Klip hakkında bilgi veren müzisyen Ender Koçer, "Bu süreçte bir yanda sevdiklerimizi kaybederken, diğer yanda ekonomik ve sosyal sorunlar yaşamaya başladık. Bu olumsuz süreçte moral olması için müziğin evden de yapılabileceğini göstererek 'Evde Kaldık' adlı projemizi başlattık. Amaç hem evde kalmamız gerektiğinin mesajını vermek, hem de müzikle ruhumuzu beslemekti. Şimdiye kadar farklı şehirlerden müzisyen arkadaşlarımızla 5 ayrı klip çektik. Yeni klipimizi ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bayramın sahipleri çocuklarımızla çektik. Hepimiz çok eğlendik, keyif aldık. Çocuklar kadar velilerin de heyecanlandığını gördük. Alışık olmadığımız şartlarda yaşarken bu klipler hepimiz için moral oldu. Daha önce çektiğimiz klipler çok ilgi gördü. 23 Nisan çocuk klipinin daha çok ilgi göreceğine inanıyorum" dedi.