Bursa'da düğün konvoyunda ölümüne bahşiş mücadelesi - Son Dakika
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Bursa'da düğün konvoyunda ölümüne bahşiş mücadelesi

29.08.2022 11:52
Bursa'da düğün konvoyunda ölümüne bahşiş mücadelesi

Bursa'da çocukların düğün konvoylarında gelin arabalarının önüne geçerek ölümüne zarf mücadelesi kameraya yansıdı.

Bursa'da çocukların düğün konvoylarında gelin arabalarının önüne geçerek ölümüne zarf mücadelesi kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin arabasının önünü kırmızı ışıklarda kesen çocukların ölümüne zarf mücadelesi, izleyenlerin tepkisini çekti. 5-10 lira bahşiş için kendi canlarını tehlikeye atan çocuklar düğün sahiplerini bezdirdi.

Öte yandan bir diğer görüntüde ise düğün konvoyundakiler yolu keserek silahla havaya ateş açtı.

Polis ekipleri ihbarlar üzerine kavşaklarda tedbir alırken, tehlike saçan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da düğün konvoyunda ölümüne bahşiş mücadelesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da düğün konvoyunda ölümüne bahşiş mücadelesi - Son Dakika
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