Öte yandan bir diğer görüntüde ise düğün konvoyundakiler yolu keserek silahla havaya ateş açtı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin arabasının önünü kırmızı ışıklarda kesen çocukların ölümüne zarf mücadelesi, izleyenlerin tepkisini çekti. 5-10 lira bahşiş için kendi canlarını tehlikeye atan çocuklar düğün sahiplerini bezdirdi.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da düğün konvoyunda ölümüne bahşiş mücadelesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.