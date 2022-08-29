Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgaya büyükler de dahil olunca bıçaklar konuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu - Son Dakika

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