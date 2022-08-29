Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu - Son Dakika
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Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu

29.08.2022 11:43
Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu

Bursa'da çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu.

Bursa'da çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgaya büyükler de dahil olunca bıçaklar konuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu - Son Dakika
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