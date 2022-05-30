Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kamerada - Son Dakika
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Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kamerada

30.05.2022 09:41

Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kameradaBURSA Bursa'da yaşı küçük çocukların kavgasına büyükler de dahil olunca ortalık karıştı.

Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kamerada

BURSA Bursa'da yaşı küçük çocukların kavgasına büyükler de dahil olunca ortalık karıştı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kavga son buldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Parkı'nda yaşı küçük çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Bir anda birbirlerine vuran çocukları gören aileler kavgaya dahil oldu. Kavgayı gören güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar olayı ayırmaya çalıştı. Şahıslar, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilip bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşanan gergin anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kamerada
Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kamerada
Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kamerada
Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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