Tartışmanın büyüdüğü olayda İsmet Y., belindeki silahı çıkartarak Süleyman Ö.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna altı mermi isabet eden genç adamın eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ö. ameliyata alındı.

Kaynak: İHA

Şirinevler, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çocukların sesine kızan şahıs komşusunu kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

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