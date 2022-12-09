Çocukların sesine kızan şahıs komşusunu kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Çocukların sesine kızan şahıs komşusunu kurşun yağmuruna tuttu

09.12.2022 15:16

Bursa'da çocukların ses yapması yüzünden çıkan tartışma sonucu komşusunu kurşun yağmuruna tutan zanlı adliyeye sevk edildi.

Yıldırım ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında İsmet Y. (30), alt komşusu Süleyman Ö. (23) ile çocukların ses yapmasına sinirlenerek tartışmaya başladı.

VÜCUDUNA 6 MERMİ İSABET ETTİ

Tartışmanın büyüdüğü olayda İsmet Y., belindeki silahı çıkartarak Süleyman Ö.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna altı mermi isabet eden genç adamın eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ö. ameliyata alındı.

Çocukların sesine kızan şahıs komşuna kurşun yağdırdı

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli İsmet Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çocukların sesine kızan şahıs komşuna kurşun yağdırdı
Çocukların sesine kızan şahıs komşuna kurşun yağdırdı
Kaynak: İHA
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Şirinevler, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların sesine kızan şahıs komşusunu kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukların sesine kızan şahıs komşusunu kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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