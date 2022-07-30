ÇOCUKLARINI ZORLA DİLENDİRENLERİN MİNİBÜSÜ VE EVİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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ÇOCUKLARINI ZORLA DİLENDİRENLERİN MİNİBÜSÜ VE EVİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

30.07.2022 04:19
ÇOCUKLARINI ZORLA DİLENDİRENLERİN MİNİBÜSÜ VE EVİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

BURSA'da, çocuklarını zorla dilendiren yabancı uyruklu M.M. ile akrabası M.A.M.'ye 277'şer TL ceza uygulandı.

BURSA'da, çocuklarını zorla dilendiren yabancı uyruklu M.M. ile akrabası M.A.M.'ye 277'şer TL ceza uygulandı. Yapılan araştırmada M.M.'nin minibüsü ve Eskişehir'de evi olduğu belirlendi.

Gemlik'te Doktor Ziya Kaya Mahallesi Yalova Yolu üzerinde çocukların zorla dilendirildiği ihbarı üzerine hareket eden Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocuklarına zorla dilencilik yaptırdığı öne sürülen yabancı uyruklu M.M. ile akrabası olan M.A.M.'yi, direnmelerine rağmen zabıta müdürlüğüne götürdü. Yapılan aramada M.M.'nin üzerinden, çocukların dilenerek topladığı tahmin edilen 570 TL para ile minibüs anahtarı çıktı. Bu minibüs ile çocukları dilenecekleri mahallere getirip- götürdüğü öne sürülen M.M.'nin, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde de bir evinin bulunduğu ortaya çıktı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada herhangi bir suç kaydı bulunmayan M.M. ile M.A.M.?ye Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan 277'şer TL para cezası uygulandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Eskişehir, Zabıta, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOCUKLARINI ZORLA DİLENDİRENLERİN MİNİBÜSÜ VE EVİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇOCUKLARINI ZORLA DİLENDİRENLERİN MİNİBÜSÜ VE EVİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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