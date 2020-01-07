Bursa'da çok acı kaza...Meydandaki köpeği böyle ezdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çok acı kaza...Meydandaki köpeği böyle ezdi - Son Dakika

Bursa'da çok acı kaza...Meydandaki köpeği böyle ezdi

6 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bir köpeğin otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da çok acı kaza...Meydandaki köpeği böyle ezdi, System.String[]

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bir köpeğin otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi hayvanseverlere seslenirken, hayvan sahibinden özür dileyen sürücü, "Farkında değilim. Polise gidip ifade verdim" dedi.


Olay Büyükorhan ilçe meydanında meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe ezdi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde kazada yaralandıktan sonra bir süre çırpınan köpeğin öldüğü belirtildi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler araç plakasından sürücünün Osman Y. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şikayet üzerine Osman Y. Görükle Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.


Köpeğin sahibi hayvanseverlere seslendi


Köpeğin sahibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Büyükorhan'da köpeğimiz göz göre göre kasıtlı olarak araç ile eziliyor ve köpeğimiz orada can veriyor. Yorum sizlerin... Buradan hayvan haklarına sesleniyorum. Paylaşalım lütfen" dedi.


Köpeği fark etmediğini ifade eden Osman Y. ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Köpeği ben fark etmedim. Orada bir insan fark ettim. Ona bakarken köpeği ezmişim. Benim haberim yok. Bugün saat iki civarı bir polis aradı. O zaman haberim oldu.Sosyal medya da bana olur olmaz laflar ediliyor. Köpeğin sahibini ve eşini arayıp, özür diledim" dedi.


3 tane çocuğu olduğunu, sosyal medyada linç kampanyası yapıldığına vurgu yapan Osman Y. "Yan taraftaki adamı ezseydim çok mu iyi olacaktı. Ben adama çarpmamışım, köpeği fark etmemişim. Karşı taraf şikayetçi oldu, Gidip karakolda ifade verdim" dedi.


Olayı sosyal medya yayanların görüntüleri silerek özür dilemesini isteyen Osman Y., "Beni herkes tanır, bilerek can yakmam bir köpekten ne isteyeyim diyerek tekrar köpeğin sahibinden özür diledi. - BURSA

Büyükorhan, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • İnsansever: Dikkatsizlik başka bir şey değil. Çok kötü olmuş. İnsan haklarının olduğu yer de hayvan haklarından söz edilemez diyoruz ama böyle dikkatsizlik ile can dostlarımızın da yaşamlarına saygı gösterip dikkat etmeliyiz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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