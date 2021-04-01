Bursa'da çok okuyan çok gezer - Son Dakika

Bursa'da çok okuyan çok gezer

01.04.2021 14:40
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığının artırılması maksadıyla 'Kitap her kapıyı açar' sloganıyla başlatılan kampanyanın ikinci etabı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığının artırılması maksadıyla 'Kitap her kapıyı açar' sloganıyla başlatılan kampanyanın ikinci etabı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından başlatıldı. Kampanya ile Büyükşehir'e ait kütüphanelerden kitap alan okurlar, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart kazanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığının artırılması hedefiyle 2019 yılında 'Kitap her kapıyı açar' sloganıyla başlattığı ve Bursalıların büyük ilgi gösterdiği kampanya, ikinci etabıyla sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelerden kitap alan okurlara, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart veriliyor. Böylelikle kitap almak için kütüphaneye gelen okurların, evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmeleri için yapacakları ulaşım masrafı Büyükşehir tarafından karşılanmış oluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütün kesimlere kitap sevgisinin aşılanması hedefiyle başlattıkları kampanyayı Bursa Millet Kütüphanesi'nde tanıttı. Bilgide sürekliliğinin yazıyla sağlandığını, uygarlığın da bugünkü seviyesine kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimiyle ulaştığını söyleyen Başkan Aktaş, bilgi ve kültür hazineleri olan kütüphanelerin de insanlığın gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. Kütüphaneler Haftası kapsamında Lala Şahin Kütüphanesi, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi başta olmak üzere gezici ve diğer kütüphanelerde çeşitli programlar düzenlendiğini ifade eden Başkan Aktaş, 2019 Aralık ayında başlatılan 'Kitap her kapıyı açar' projesinin devamı noktasındaki kampanya hakkında bilgi verdi. Projenin ilk aşamasının Bursalılardan büyük ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Aktaş, "Projenin ana gayesi Bursalılara kitap sevgisini aşılamaktır. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerin zengin içeriğinin kamuoyuna duyurulması ve dijitalleşen günümüzde kitap okuma alışkanlığının artırılmasını amaçlıyoruz. Kütüphanelerde gençlerimizi görüyoruz. Kitaplarla aramız iyi ama bunu arttırmalıyız. Başlattığımız kampanyayla ulaşım noktasında kitapseverlere kolaylık sağlanmış olduk. Kütüphane alışkanlığı olmayanları da teşvik ediyoruz. Uygulamayla kitaplar bursakart ya da entegre herhangi bir sistem ile şehir içi ulaşımda bilete dönüşüyor. Kütüphanelerimizden kitap alanlara, biletleri de veriliyor. İlkinde olduğu gibi ikinci etabında da Bursalıların projeye ilgi göstereceğine inanıyorum. Kitap okumaya hepimizin ihtiyacı var. Bursalıları kitaplarla buluşmaya davet ediyorum" dedi. - BURSA

Bursa'da çok okuyan çok gezer
Bursa'da çok okuyan çok gezer
Bursa'da çok okuyan çok gezer
Bursa'da çok okuyan çok gezer

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kitap, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da çok okuyan çok gezer - Son Dakika


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