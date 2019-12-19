Bursa'da çok okuyan çok yol alıyor - Son Dakika
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Bursa'da çok okuyan çok yol alıyor

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığının artırılması maksadıyla düzenlenen kampanya ile Büyükşehir'e ait kütüphanelerden kitap alan okurlar, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart kazanıyor.

Bursa'da çok okuyan çok yol alıyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığının artırılması maksadıyla düzenlenen kampanya ile Büyükşehir'e ait kütüphanelerden kitap alan okurlar, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart kazanıyor.


Eğitim başta olmak üzere özellikle gençlere yönelik projelere ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artırılması maksadıyla farklı bir kampanyaya imza attı. 'Kitap her kapıyı açar' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelerden kitap alan okurlara, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart veriliyor. Böylece kitap almak için kütüphaneye gelen okurların, evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmeleri için yapacakları ulaşım masrafı da Büyükşehir tarafından karşılanmış oluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplumun bütün kesimlerine kitap sevgisinin aşılanması hedefiyle başlattıkları kampanyayı Setbaşı Şehir Kütüphanesi'nde tanıttı.


Kitap aksesuar değil


Kitapsız yaşamanın kör, sağır ve dilsiz yaşamak gibi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Kitaplar, odalarımızı süsleyen, kütüphanelerimizi dolduran birer aksesuar olmaktan öte ruh gıdamızdır. Bizler de bu gerçeklerden hareketle 'kitap her kapıyı açar' projemizi hayata geçiriyoruz. Projemizin maksadı


Bursalılara kitap sevgisinin aşılanması, hemşehrilerimizin kitapla daha fazla buluşmaları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerin zengin içeriğinden daha fazla istifade etmesini sağlamak. Uygulama ile kitap okumanın cazibesini arttırmayı hedefledik. Yapılan bu çalışma Türkiye'de ilk olacak. Bursa'da başlatılan "kitap her kapıyı açar" kampanyası sayesinde kitapseverlere kolaylık sağlanmış olacağı gibi, kütüphane alışkanlığı olmayanlar da teşvik edilecek. Uygulama ile kitaplar Bursakart ya da entegre herhangi bir sistem ile şehir içi ulaşımda bilete dönüşmüş olacak. Yani, kütüphaneden bir kitap alındığında, toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan bilet de kitapla birlikte verilecek. Diğer şehirler de bu uygulamayı örnek alıp kendilerine uyarladıklarında tıpkı Türkiye genelindeki ağaç dikme organizasyonunda olduğu gibi zincirleme bir etkileşimle "kitap her kapıyı açar" projesinin, ülke çapında kitap okuma kampanyasına dönüşmesini de hedefliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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