Bursa'da asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı

Ayrıca 3 aracın sahibine de 7 bin 971 lira idari ceza uygulandı.

Bursa 'da, çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

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