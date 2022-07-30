Bursa'da asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Bursa'da asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı

30.07.2022 10:10
Bursa'da asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı

Bursa'da, çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı.

Bursa'da, çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekiplerinin desteğiyle Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 397 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetlenen 12 iş yerinden 7'sine eksik belge nedeniyle işlem yapıldı. Polis ekipleri, 97 aracı da kontrol etti.

Uygulamada uyuşturucu madde kullanma suçundan aranan bir kişi yakalanırken, 2 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 100 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 3 aracın sahibine de 7 bin 971 lira idari ceza uygulandı.

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Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı - Son Dakika
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