Bursa'da çöp atmak için aracından inen kişiye otomobil çarptı - Son Dakika

Yaralı E.G, durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırdı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ile çöp kovası arasına sıkışan E.G. yaralandı.

Dereşavuş mevkisindeki kara yolu kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda dinlemek amacıyla durup, çöp atmak için aracından inen E.G'ye, B.K. yönetimindeki 34 CNS 318 plakalı otomobil çarptı.

Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesindeki akaryakıt istasyonunda çöp atmak için aracından inen kişiye otomobil çarptı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:07

Kaynak: AA

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