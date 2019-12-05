Bursa'da çöp dolu evde korkutan yangın

BURSA'da çöp dolu bir evde çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangında kullanılamaz hale gelen evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yıldırım İlçesi'ne bağlı Anadolu Mahallesi Kumru Sokak'ta bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlatırken, polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmaları sonucu, yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Evin çöp ve molozla dolu olduğu tespit edilirken itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.