ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN UFUK ÇELİKOL ANNE VE TEYZEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika
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ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN UFUK ÇELİKOL ANNE VE TEYZEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

29.07.2022 13:58
ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN UFUK ÇELİKOL ANNE VE TEYZEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

BURSA'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed A.'nın babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BURSA'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed A.'nın babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çelikol, "Çocuktan haberim yoktu, sonuna kadar sahip çıkacağım. Annesi benden boşandığında, hamile olmadığını, bebeği düşürdüğünü söylemişti. Çocuğun benim olduğuna inanıyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Bursa'da 9 yaşındaki Cem Muhammed, teyzesi Pınar A. tarafından çöp evde alıkonulmuş ve baygın halde bulunmuştu. Ülke gündemine oturan olayda, çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelikol, çocuğu kendisinden gizlediğini iddia ettiği anne Yasemin A. ve eve hapsedip alıkoyan teyze Pınar A.'nın cezalandırılmasını istedi. Çelikol, kendisinden DNA örnekleri alınarak, babalık testi yapılmasını istediğini belirtti.

"BENİM BU OLAYDAN VE ÇOCUKTAN HABERİM YOKTU"

Adliye önünde DHA muhabirine açıklamalar yapan Çelikol, "Çocuk benimse sonuna kadar sahip çıkacağım. Şikayet dilekçemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdim. Ancak olay yeri olan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu için oraya gönderilecek. Hem annenin, hem teyzesinin cezalandırılması için şikayette bulundum. Televizyonlarda olayı görünce, doğum kontrollerine götürdüğüm tarihlerin uyuştuğunu anladım.  Annesinin benden habersiz doğum yaptığını tahmin ettim. Benim bu olaydan ve çocuktan haberim yoktu. Çocuğuma sonuna kadar sahip çıkacağım. Annesi benden boşandığında, 'hamile değilim bebeği düşürdüm' dedi. Herhangi bir evrak veya kürtaj belgesi göstermedi. Çocuğun benim olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Hukuki sürecin takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım" dedi.

"BEN BABAYIM SONUNA KADAR ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKARIM"Cem Muhammed'in annesiyle evliliğin kısa sürdüğünü söyleyen Çelikol, "Kısa bir evliliğimiz oldu. Kendisine sesleniyorum, çocuk benimse çıksın söylesin ki, ben de çocuğuma maddi manevi olarak sahip çıkayım. Ama benden çocuğumu yalan beyanla kaçırırsa, kendisinden de bu konuda şikayetçi olacağım. Çıksın çocuk onundur desin, doğruyu söylesin ben de destek çıkacağım. Tekrar söylüyorum herkes bilsin, çocuktan ve bu olaydan haberim yoktu. Ben babayım, sonuna kadar çocuğuma sahip çıkarım. Öğrendiğim ilk gün hukuki süreci başlattım" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü------------------------Ufuk Çelikol röportaj-Genel detay

-Adliye detay


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Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN UFUK ÇELİKOL ANNE VE TEYZEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN UFUK ÇELİKOL ANNE VE TEYZEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika
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