Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu - Son Dakika
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Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu

29.07.2022 18:11
Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu

Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A'nın annesinin eski eşi olduğunu belirten Ufuk Çelikol, çocuğun babası olduğunu iddia ederek, anne ve teyze hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A'nın annesinin eski eşi olduğunu belirten Ufuk Çelikol, çocuğun babası olduğunu iddia ederek, anne ve teyze hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Çelikol, ifadesinde, ayakkabıcı olduğunu, C.M.A'nın annesi Yasemin A. ile 2009-2010 yıllarında evlendiklerini kaydetti.

Yasemin A. hamileyken 2011'de boşandıklarını anlatan Çelikol, "Yasemin'in gebelik döneminde hastaneye giderek kontrolünü yaptırmıştık. Bir erkek çocuk olduğunu hatırlıyorum. Sonrasında gebelik devam ederken Yasemin ile mahkeme kararıyla boşandık. Bu süreçte Yasemin bana çocuğun düştüğünü söylemişti. Ben de yıllardır bu olayı bu şekilde biliyordum." ifadelerini kullandı.

Bursa'da, Kamuran Pınar A'nın, C.M.A. isimli çocuğu eve kilitleyip bakımsız bir şekilde alıkoyduğu haberinin dikkatini çektiğini ifade eden Çelikol, Yasemin A'nın bir televizyon programında verdiği röportaj üzerine şüphelendiğini kaydetti.

Yasemin A'nın, çocuğun babasının nerede olduğunun sorulması üzerine, "Babasının nerede olduğunu bilmiyorum. Bana şiddet uygulaması nedeniyle kendisinden boşanmıştım." yanıtını verdiğini aktaran Çelikol, "Boşanma tarihimizi ve çocuğun yaşını dikkate aldığımda, eve hapsedilen C.M.A'nın çocuğum olduğunu anladım. Yasemin kurslarda takı öğretmenliği yapar. Öğrendiğim kadarıyla çocuğu Bursa'da annesine baktırıyormuş. Annesi vefat edince yine Bursa'da yaşayan teyzesi Kamuran, çocuğu alıp saklamaya başlamış." diye konuştu.

Çelikol, bugüne kadar kendisine çocukla ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini savunarak, "Bu çocuğun benim oğlum olduğunu düşünüyorum. Bu konuda DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuk şu an bildiğim kadarıyla Antalya'da, Üniversite Hastanesinde tedavi altında." dedi.

Hastaneden de bilgi alamadığını belirten Çelikol, "Çocuğumu benden saklayan annesi ve teyzesinden ayrı ayrı şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Bursa'daki dairesini iki yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

YORUMLAR
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ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN UFUK ÇELİKOL ANNE VE TEYZEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN UFUK ÇELİKOL ANNE VE TEYZEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Çocuk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu - Son Dakika

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